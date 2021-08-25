Вологжанин обокрал соседа по палате моногоспитале и попал на нары

-

Мужчина обокрал соседа по палате в моногоспитале. Его судили.

Отличился житель Вологды: 35-летний вологжанин Артем М. похитил ввереные ему вещи соседа по палате в моногоспитале Череповца, гле проходил лечение в мае–июне 2020 года. Потерпевшему сделали операцию и перевезли в стационар Вологды. При выписке работник госпиталя попросил Артема М. передать вещи соседу по палате в Вологде. Тот согласился и забрал их. В распоряжении мужчины оказались деньги, телефоны, украшения а также банковская карта. Свое обещание он не выполнил.

В свое оправдание мужчина сказал, что он попытался передать вещи товарищу в больницу, но это ему не удалось. Он связался с матерью соседа по палате, та попросила передать сыну один из его телефонов. Эту просьбу Артем М. выполнил. Остальные вещи остались при нем.

А дальше случилось следующее: у переболевшего ковидом вологжанина закончились деньги, так требовавшиеся на выпивку. Он решил воспользоваться чужим имуществом. С 15 по 19 июня 2020 года он пропил 5100 рублей больничного знакомого, а потом продал украшения - золотые цепь, крест и кольцо. Потом спустил и сотовые телефоны. В ход пошла и банковская карта - он нашел ее в пакете с имуществом. Он оплачивал ею покупки в магазинах.

Всего мужчина поживился за счет знакомого на сумму более 130 тысяч рублей.

Ранее мужчина был судим. "Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения основного наказания и полного сложения дополнительного наказания по предыдущему приговору назначил мужчине окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами деятельностью, на 5 лет", — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, он должен выплатить потерпевшему 130 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.