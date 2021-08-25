Под Череповцом на железнодорожных путях нашли мертвую женщину

О ЧП сообщает линейный отдел транспортной полиции. На 478 километре перегона Череповец-1 — Хемалда была обнаружена погибшая женщина, травмы указывали на то, что она попала под поезд.

Погибшей оказалась 46-летняя жительница Череповца. Она перебиралась через рельсы в неположенном месте. ее сбил грузовой поезд.

«Машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. О произошедшем сообщено родственникам пострадавшей», — сообщили в транспортной полиции.

Проверяются все обстоятельства гибели человека на путях.