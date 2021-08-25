Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2021 9:46

В Вологде горел двухэтажный деревянный дом

ЧП случилось на улице Можайского
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Вологде горел двухэтажный деревянный дом. Он был расселен. ЧП случилось на улице Можайского днем 24 августа. В Вологде загорелся деревянный дом № 11 по улице Можайского. Постройка была признана аварийной, ее жильцов расселили. Как сообщает пресс-служба МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров, выгорела внутренняя отделка комнат квартир № 2 и № 3, дверная коробка квартиры № 3, горел мусор.

Причина пожара, как отмечают в пресс-службе областного УМЧС, устанавливается.

Как сообщает сайт newsvo, это аварийный дом, его должны снести до конца 2022 года.