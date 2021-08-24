Житель Вологодской области вытолкнул полицейского из машины и поплатился

Грязовчанина, который вытолкнул полицейского из машины, оштрафовали на 50 тысяч рублей. 23-летний житель Грязовецкого района признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел днем 6 февраля 2021 года. Сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков с другими полицейскими на улице Кирова подошёл к автомобилю «КИА», в котором сидел молодой человек. Он подозревался в распространении наркотиков. Полицейский предъявил ему удостоверение и попросил выйти из машины. Но парень заблокировал окна и двери и попытался уехать. Полицейский сумел разбить стекло и проникнуть в салон. Тогда водитель ударил его ладонью в лоб и правое предплечье. Машина при этом продолжала движение. В районе детского сада «Радуга» на улице Пролетарской обвиняемый сумел вытолкнуть стража порядка из авто. Тот упал на проезжую часть и получил ссадины.

На днях состоялся суд. Молодой человек признал вину. Суд решил оштрафовать его на 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

А вот приговор о незаконном сбыте наркотиков еще впереди, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.