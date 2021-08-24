Череповчане ездят без прав, на красный свет и непристегнутыми

Портал Город Че сообщает о том, как 24 августа сотрудники ГИБДД наводили порядок на дорогах города. Там проходил рейд по проверке использования ремней безопасности. Но в итоге обнаружены и другие нарушения, часть машин даже отправлена на спецстоянку.

В Череповце прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мы за ремень безопасности» - наряды ДПС проверяли использование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств.

Всего за время проведения мероприятия автоинспекторы выявили 57 водителей-нарушителей, из них:

— 32 водителя были не пристегнутым ремнем безопасности;

— 1 водитель нарушал правил перевозки людей;

— 5 водителей грешили чересчур тонированными стеклами,

— 2 водителя нарушили правила перевозки пассажиров;

— 4 водителя попались без прав;

— двое водителей проезжали на красный свет и были пойманы.

Трое водителей разъезжали либо на незарегистрированном транспорте, либо таким, по которому не внесены изменений в регистрационные данные. Их машины отправлены на специализированную стоянку.