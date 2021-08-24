Череповчане ездят без прав, на красный свет и непристегнутыми

Портал Город Че сообщает о том, как 24 августа сотрудники ГИБДД наводили порядок на дорогах города. Там проходил рейд по проверке использования ремней безопасности. Но в итоге обнаружены и другие нарушения, часть машин даже отправлена на спецстоянку.
В Череповце прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мы за ремень безопасности» - наряды ДПС проверяли использование ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств.
Всего за время проведения мероприятия автоинспекторы выявили 57 водителей-нарушителей, из них:
— 32 водителя были не пристегнутым ремнем безопасности;
— 1 водитель нарушал правил перевозки людей;
— 5 водителей грешили чересчур тонированными стеклами,
— 2 водителя нарушили правила перевозки пассажиров;
— 4 водителя попались без прав;
— двое водителей проезжали на красный свет и были пойманы.
Трое водителей разъезжали либо на незарегистрированном транспорте, либо таким, по которому не внесены изменений в регистрационные данные. Их машины отправлены на специализированную стоянку.