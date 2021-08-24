Трихолог и гериатр проконсультируют вологжан по "Телефону здоровья"

Жителей Вологодской области на этой неделе врачи проконсультируют по «Телефону здоровья». Трихолог и «возрастной врач» ответят на вопросы вологжан в четверг и среду.

25 августа на звонки ответит зав. терапевтическим отделением областного госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Михаил Самойлов. Михаил поможет разобраться в проблемах лечения различных заболевания в пожилом возрасте, о профилактике старческой астении.

26 августа врач-косметолог-трихолог Елена Остапчук расскажет все о проблемах выпадения волос и уходе за волосами.

«Телефон здоровья» работает каждую неделю по средам и четвергам по разным вопросам. Звонки примут с 15:00 до 16:00 по телефону: 72-00-60.