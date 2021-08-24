В Вологде начали ремонт ледовой дорожки на стадионе "Локомотив"

Фото со страницы мэра

В областной столице стартовали ремонтные работы ледовой дорожки стадиона "Локомотив". Спортсменам пришлось в прошлом году начать тренировки на полтора месяца позже, а закончить на три недели раньше.

Мэр города сообщил, что выбран подрядчик, который имеет большой опыт работы, в том числе и на олимпийских объектах в Сочи. Работы должны быть закончены перед началом сезона - в начале октября. На данный момент демонтируется бетонная плита в месте прорыва труб. Из системы охлаждения сливается этиленгликоля.

На восстановление ледовой дорожки из бюджета города выделили 7 млн. рублей. Они вышли из строя из-за некачественной укладки и морозов этой зимой. Целостность трубок была нарушена за счет движения грунта из-за аномально низких температур.