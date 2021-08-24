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Происшествия24 августа 2021 12:29

Он сжег родительский дом: вологжанин застрелил братьев и спалил родное гнездо

ЧП случилось в Грязовецком районе
Иван Чухнин
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Фото: СКР

Фото: СКР

Вологжанин убил братьев и поджёг дом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Грязовецкого района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.167 УК РФ (убийство и умышленное уничтожение имущества). В ноябре 2020 года в поселке Восья Грязовецкого района мужчина распивал спиртное со своими родственниками. Однако они поссорились, 49-летний мужчина вооружился охотничьим ружьем и во дворе дома застрелил своих братьев - 53 и 57 лет. Еще один родственник, сын брата, спасся, убежав. После этого мужчина облил бензином родительский дом и поджег.

Мужчина сам позвонил в полицию, рассказал все обстоятельства произошедшего следователям. Он был заключен под стражу.

Сейчас следствие закончено, уголовное дело направлено в суд.