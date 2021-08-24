В Череповце сгорела иномарка

В Череповце сгорел "Форд". Пожар произошел накануне в 11 часу вечера в Заягорбском районе.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, сигнал пожарным поступил 23 августа в 22:20. У дома №68 по улице Архангельской горел автомобиль "Ford Fusion".

Пострадавших нет, площадь пожара составила два квадратных метра. Огнем повреждены двигательный отсек по всей площади, передний бампер, лакокрасочное покрытие капота, крыша.

Причина ЧП пока устанавливается. В ликвидации огня были задействованы 2 единицы техники, 10 человек