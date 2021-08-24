Руководитель ООО попал под следствие: он не выплатил рабочим зарплату

В Вологде возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на предприятии в строительной сфере. Под следствие попал руководитель общества с ограниченной ответственностью, предприятие выпускало стройматериалы.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ - невыплата заработной платы. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Выяснилось, что с февраля 2019 года по июль 2021 года в Вологде директор ООО допускал нарушения конституционных требований.

Задолженность по заработной плате перед 14 работниками превысила 1,2 млн рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства возникновения задолженности, в том числе роль директора в соблюдении трудовых прав бывших работников.