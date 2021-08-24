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Общество24 августа 2021 10:11

Мальков стерляди запустил в реку Шексну

Зарыбление оплатили нерадивые водопользователи
Иван Чухнин
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В Шексну выпустили 130 тысяч мальков стерляди, привезенных с рыбзавода Нижнего Новгорода. Рыбу выпускали с грузового причала в поселке Береговой Шекснинского района.

Напомним, существует практика, когда выращивание и выпуск мальков ценных рыб финансируют те предприятия, которые в ходе своей деятельности наносят ущерб водным ресурсам.

Выпуск рыбы в водоем состоялся в присутствии представителей ООО «Газпром инвест», органов власти, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в нем приняли участие и местные жители, школьники из трудового отряда, сотрудники молодежного центра «Энергия».

Малькам, тем, кто сумеет прижиться в реке, потребуется примерно шесть лет, чтобы вырасти в взрослых особей, сообщает ИА"Вологда Регион".