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Происшествия24 августа 2021 9:59

Обитатель вологодского тубдиспансера напал на врача с ножом

Его хотели выписать из стационара за плохое поведение
Иван Чухнин
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Фото: Иван Макеев

Фото: Иван Макеев

Пациент в тубдиспансере напал с ножом на врача. На место поспешили бойцы Росгвардии. Медик нажал на тревожную кнопку.

Как сообщает областное управление Росгвардии, сигнал тревоги поступил из стационара областной больницы на Пошехонском шоссе.

39-летний пациент, проходивший лечение, житель Вытегры, нарушил правила лечения - выпил спиртного. От алкоголя он стал вести себя шумно. Врач сделала замечание, пригрозив выпиской. Но в ответ агрессивный больной с ножом и бросился на врача.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полицейским для дальнейших разбирательств.