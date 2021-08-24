Обитатель вологодского тубдиспансера напал на врача с ножом

Фото: Иван Макеев

Пациент в тубдиспансере напал с ножом на врача. На место поспешили бойцы Росгвардии. Медик нажал на тревожную кнопку.

Как сообщает областное управление Росгвардии, сигнал тревоги поступил из стационара областной больницы на Пошехонском шоссе.

39-летний пациент, проходивший лечение, житель Вытегры, нарушил правила лечения - выпил спиртного. От алкоголя он стал вести себя шумно. Врач сделала замечание, пригрозив выпиской. Но в ответ агрессивный больной с ножом и бросился на врача.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полицейским для дальнейших разбирательств.