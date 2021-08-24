Женщина взяла три кредита для мошенников

Череповчанка попала на удочку мошенников. Ее попросили обезопасить свои сбережения, она это сделала, оформив кредиты в трех банках. При этом все средства она перевела мошенникам.

За сутки в полицию Вологодской области поступило 7 заявлений о фактах дистанционных мошенничеств. Злоумышленники стали богаче на один миллион рублей.

Чаще всего звонят, якобы, сотрудники службы безопасности банка или правоохранительных органов. Вологжан убеждают, что для обеспечения безопасности счета и блокировки несанкционированных операций необходимо назвать данные карты и коды подтверждения, приходящие в СМС-сообщениях. После этого у граждан списываются денежные средства.

Череповчанка 1970 г.р. получила по телефону инструкции от сотрудника безопасности банка, который сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на её имя кредит. Пояснив, что возможно была утечка персональных данных и от ее имени мошенники подали заявки в различные банки на получение кредитов. Для сохранности своих сбережений, необходимо перебить заявку и взять новый кредит, а затем перевести эти денежные средства на безопасный счет.

Женщина отправилась в банк, оформила кредит на сумму 141 800 и перевела на указанные счета. Оказалось, что "мошенники" от ее имени подали заявки и в других банках. Так что череповчанка оформила еще два займа в различных банках и кредитную карту. Все деньги она перевела на различные мобильные номера. Общая сумма ущерба составила 840 тысяч рублей.

Полиция предупреждает: не верьте звонкам незнакомцев.