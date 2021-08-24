ЧП в вологодском монастыре: послушник обокрал гостевой дом

Туриста из Волгограда обокрал обитатель монастыря. В кадуйскую полицию обратился приезжий - он отдыхал в гостевом доме при монастыре в деревне Зеленый Берег и обнаружил пропажу из номера.

Исчезли деньги - 25 тысяч рублей, а также бутылка красного вина, флакон духов и карта памяти. Сумму ущерба волгоградец оценил в 34,5 тысячи.

На место выехала полиция. Они сумели вычислить вора. Под подозрение попал 63-летний послушник монастыря, который был задержан.

В отделе полиции он признался в краже. По его словам, вещи он выбросил в реку, чужие деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», сообщает пресс-служба областного МВД.