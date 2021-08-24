В Тарногском городке произошел большой пожар на лесопилкесгорела

23 августа в 11 часов 37 минут поступило сообщение о пожаре на лесопилке в Тарногском городке. В сушильной камере на улице Пограничная произошло возгорание и распространилось на площади 70 квадратных метров. Огнем повреждена деревянная обрешетка кровли, сообщает пресс-служба МЧС.

Предположительной причиной ЧП стало нарушение правил монтажа электрооборудования или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В ликвидации задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Ущерб устанавлвается.

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