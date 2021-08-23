Убивший на сокольской дороге четверых человек водитель задержан в аэропорту

Пьяный водитель стал виновником ДТП с четырьмя погибшими в Сокольском районе, но скрывался от следствия за границей. Его задержали в аэропорту Шереметьево полицейские и сотрудники Интерпола.

Подозреваемый прибыл из Германии. Как сообщает представитель МВД России Ирина Волк, он был задержан.

11 октября 2020 года на 498 км автодороги М-8 Москва-Архангельск мужчина, управляя иномаркой в состоянии опьянения, выехал на встречку. После столкновения «Субару Импреза» и ВАЗ-2114 водитель и три пассажира отечественного авто скончались на месте от полученных травм. 26-летний водитель иномарки был доставлен в больницу. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), однако в декабре 2020 года он скрылся от следствия.

"Задержание обвиняемого стало возможным благодаря организованному НЦБ Интерпола МВД России взаимодействию с коллегами из ФРГ, в результате которого получены сведения о дате и времени прибытия фигуранта на территорию России", — сообщила Волк.