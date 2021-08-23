Не спешившегося на зебре велосипедиста сбили в центре Вологды

Место ДТП

В Вологде на пешеходном переходе около первой аптеки произошло ДТП с участием велосипедиста. Молодой человек хотел проскочить по зебре не спешиваясь и поплатился за это. Вологжанин решил проехать, когда пешеходы уже заканчивали свой переход. В результате этот маневр не заметил автомобилист - велосипед вместе с ездоком оказался на асфальте, предварительно прокатившись на капоте.

Авария попала на камеры видеонаблюдения База.нет сегодня в 12:56 на перекрестке Ленина-Лермонтова. После падения велосипедист встал, потирая спину, поднял велосипед и пошел на разговор с водителем.