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Происшествия23 августа 2021 15:34

Не спешившегося на зебре велосипедиста сбили в центре Вологды

Молодой человек вскочил после падения и начал обсуждать ДТП с водителем
Евдокия САХАРОВА
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Место ДТП

Место ДТП

В Вологде на пешеходном переходе около первой аптеки произошло ДТП с участием велосипедиста. Молодой человек хотел проскочить по зебре не спешиваясь и поплатился за это. Вологжанин решил проехать, когда пешеходы уже заканчивали свой переход. В результате этот маневр не заметил автомобилист - велосипед вместе с ездоком оказался на асфальте, предварительно прокатившись на капоте.

Авария попала на камеры видеонаблюдения База.нет сегодня в 12:56 на перекрестке Ленина-Лермонтова. После падения велосипедист встал, потирая спину, поднял велосипед и пошел на разговор с водителем.

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В Вологде велосипедист попал под машину на пешеходном переходе
В Вологде велосипедист попал под машину на пешеходном переходе
ДТП произошло на перекрестке Ленина - Лермонтова 23 августа в 12:56