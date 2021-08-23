Настоятель череповецкого храма влетел с семьей в КАМАЗ

Фото Виталия Рябова

Настоятель череповецкого храма святой великомученицы Варвары попал в ДТП вечером минувшей субботы. Виталий Рябов сообщил в соцсетях, что он вел микроавтобус, когда на перекрестке внезапно врезался в прицеп КАМАЗа. Священнослужитель признался, что вина в аварии лежит на его плечах: из-за веток сосны не заметил знак «уступи дорогу». Кузов его автомобиля оказался искорежен.

В машине с мужчиной находилось все его семейство - они направлялись к прабабушкам в сторону Саратовской области. В результате аварии все отделались легкими ушибами без переломов. Машину отправили в город на эвакуаторе. Пострадавшие теперь направляются домой на микроавтобусе с водителем от компании Фосагро-Череповец: "Спасибо большое руководству компании, что не оставили наше семейство в беде на дороге одних. Я в свою очередь, сожалею о случившемся. До сих пор всё перед глазами. Но зато было время подумать над происходящим, ещё раз полюбить Жизнь!" Священник попросил своих прихожан помолиться за его семью.

Напомним, храм святoй великoмученицы Вapвapы в Чеpепoвце сaмый бoльшoй из 4 хpaмoв, которые построила компания «ФoсАгpo» нa территории своих пpедпpиятий в Чеpепoвце. Он разместился в фосфорном комплексе.