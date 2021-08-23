Жители разных микрорайонов Вологды вышли на экосубботники

Фото: пресс-служба Вологодской городской Думы

Экологические акции прошли в Вологде. На улицах Северной, 26, Преображенского, 39, 41А горожане убирали мусор. Их поддержали представители Центра по работе с населением и депутаты городской Думы. Напротив дома на улице Северной, 26 расположена зеленая зона с детскими площадками и скамейками. Вологжане планируют сделать напротив дома сквер с зонами отдыха - территория заявлена жителями на участие в проекте «Народный бюджет ТОС». Сейчас большая часть территории заросла травой, а в кустарнике и около скамеек скопилось много мусора.

«Мы решили посмотреть, насколько они активны, даже просто в том, чтобы прибрать территорию. К сожалению, поддержать субботник пришло мало людей. Были развешаны объявления для того, чтобы люди узнали о субботнике. У людей есть хорошие инициативы, но не хватает активных людей, чтобы они могли все вместе выйти и улучшить свой двор», - рассказала Наталья Фигурина, специалист Центра по работе с населением. Работы у активных жителей было много, но сейчас территория очищена от большого мусора, стекла и бутылок. Представитель депутатского корпуса Максим Выдров, к которому неоднократно жители обращались по поводу состояния территории, отметил активность детей на субботнике он призвал вологжан не мусорить. Во дворах на ул. Преображенского, 39 и 41А также прошел субботник. Территорию прибрали местные жители вместе с представителями ТОС «Ковырино», ЦРН и депутатом Михаилом Громовым, к которому также поступали обращения по поводу состояния дворовой площадки. Напомним, что экосубботники проходят в областной столице по четвергам в рамках реализации стратегии «ЭкоВологда». Инициатива направлена на сохранение чистоты в областной столице.