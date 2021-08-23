17-летний вологжанин украл деньги с чужого телефона

В Кирилловском районе под суд попал подросток: он обвиняется в краже с банковского счета.

В апреле 2021 года в Кириллове юноша воспользовался телефоном, забытым соседом в гостях у его родителей. Он перевел с банковского счета владельца телефона на свой банковский счет 2 тысячи рублей, их он израсходовал для приобретения рыболовных принадлежностей.

По «горячим» следам полиция вычислила злоумышленника и передала материалы дела о тяжком преступлении в органы Следственного Комитета России.

В ходе расследования ущерб, причиненный 51-летнему потерпевшему, возмещен в полном объеме.

Однако парень пойдет под суд. Согласно санкции указанной статьи и с учетом возраста обвиняемого, данное деяние наказывается - наиболее строго - лишением свободы на срок от одного месяца до шести лет, сообщает СУ СК РФ.