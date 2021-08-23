Град выпал на востоке Вологодчины

Вот такой град выпал во время дождя. Фото: Александр Рухлов.

Смена погоды на Вологодчине не обошлась без погодных катаклизмов. Крупнейший град выпал в Красавино Великоустюгского района. Об этом сообщает глава района Александр Кузьмин.

"Вот такими снимками делятся земляки из города текстильщиков. "Лето закончилось", - резюмировали красавинцы.

Местные жители запечатлели довольно крупные градины неправильной формы, изрешеченные кабачки и огурцы. Досталось и пленочным парникам.