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Происшествия23 августа 2021 10:59

Град выпал на востоке Вологодчины

Иван Чухнин
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Вот такой град выпал во время дождя. Фото: Александр Рухлов.

Вот такой град выпал во время дождя. Фото: Александр Рухлов.

Смена погоды на Вологодчине не обошлась без погодных катаклизмов. Крупнейший град выпал в Красавино Великоустюгского района. Об этом сообщает глава района Александр Кузьмин.

"Вот такими снимками делятся земляки из города текстильщиков. "Лето закончилось", - резюмировали красавинцы.

Местные жители запечатлели довольно крупные градины неправильной формы, изрешеченные кабачки и огурцы. Досталось и пленочным парникам.

Фото: страница Александра Кузьмина ВКонтакте

Фото: страница Александра Кузьмина ВКонтакте