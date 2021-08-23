Дорога между Костромской и Вологодской областями превратилась в "кашу"

Фото: Владимир Юрковский/vk.com

Житель Костромской области пожаловался в соцсетях на региональную дорогу «Солигалич – Гремячий»: это 35 километров по непролазной грязи, которая соединяет Вологодскую и Костромскую области. Владимир Юрковский опубликовал несколько фотографий из своего турне. Старожилы же в ответ заявили, что такая "каша" и вовсе одно из лучших состояний этой дороги. Весной или осенью проехать смогут лишь танки... Некоторые комментаторы пошутили, что такое покрытие сохраняется лишь для того, чтобы костромичи не сбежали в Вологду.

Шутки шутками, а иной путь предлагается такой: через Буй, Грязовец и Вологду 550 км пути, если ехать через Кострому и Ярославль 720 км. В то время как грунтовка предлагает полчаса при идеальных условиях.

Фото: Владимир Юрковский/vk.com

В соцсетях собрались страдающие от распутицы энтузиасты и образовали сообщество «За достройку автодороги Солигалич – Тотьма». Однако пока не в одну госпрограмму по ремонту дорога не вошла.