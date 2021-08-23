Пожилой преподаватель из Вологды отдал мошенникам более миллиона рублей

В полицию города Вологды обратился 72-летний преподаватель одного из учебных центров. Пенсионер стал очередной жертвой дистанционных мошенников.

Неизвестный позвонил вологжанину: представившись сотрудником безопасности банка предостерег, что на педагога пытаются оформить кредит преступники. Для сохранности сбережений нужно было снять все накопления и перевести на множество счетов. Пенсионер послушно перевел 1 миллион 120 тысяч рублей на различные телефонные номера. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Правоохранители напоминают вологжанам, что нужно быть внимательными при совершении операций с переводом денежных средств, а также предостеречь своих родных и близких.