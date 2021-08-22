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Общество22 августа 2021 19:10

Губернатор Вологодчины шел с грибами по следу медведя

Олег Кувшинников провел выходные в лесу
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области рассказал на личной странице в соцсетях о своей поездке в лес по грибы и даже показал добычу.

Добыча губернатора

Добыча губернатора

Помимо грибов, глава региона наткнулся и на следы медведя - хозяина лесов: «Когда появляется свободная минута, стараюсь провести её на свежем воздухе. Очень люблю походы в лес. Вологодская земля щедра — вот такие красавцы растут в наших краях. Часто на пути встречаются следы диких животных. В этот раз обнаружил медвежьи — крупный и сильный зверь. А вы замечаете следы животных в лесу?».

Медвежий след, который встретил Олег Кувшинников

Медвежий след, который встретил Олег Кувшинников

Безуспешно вологжане пытались выяснить, где губернатор нашел грибное место. Олег Кувшинников своих секретов не выдал. Зато комментаторы поделились множеством фотографий со своим "уловом".