Губернатор Вологодчины шел с грибами по следу медведя

Губернатор Вологодской области рассказал на личной странице в соцсетях о своей поездке в лес по грибы и даже показал добычу.

Добыча губернатора

Помимо грибов, глава региона наткнулся и на следы медведя - хозяина лесов: «Когда появляется свободная минута, стараюсь провести её на свежем воздухе. Очень люблю походы в лес. Вологодская земля щедра — вот такие красавцы растут в наших краях. Часто на пути встречаются следы диких животных. В этот раз обнаружил медвежьи — крупный и сильный зверь. А вы замечаете следы животных в лесу?».

Медвежий след, который встретил Олег Кувшинников

Безуспешно вологжане пытались выяснить, где губернатор нашел грибное место. Олег Кувшинников своих секретов не выдал. Зато комментаторы поделились множеством фотографий со своим "уловом".