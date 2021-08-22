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Происшествия22 августа 2021 18:29

13 харовчан остались без крова за считанные минуты

Пожар произошел в восьмиквартирном доме в эти выходные
Евдокия САХАРОВА
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В Харовске вечером субботы вспыхнул чердак восьмиквартирного дома №8 по улице Клубной. В 19:39 на место ЧП выехали пожарные, площадь возгорания составила 384 квадратных метра.

У здания уничтожены чердачные и потолочные перекрытия, выгорела внутренняя отделка четырех квартир второго этажа. Кровля полностью обвалилась. При этом квартиры первого этажа оказались залиты водой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Всего в доме зарегистрированы 13 человек. Причиной пожара назвали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования снаружи жилого дома.