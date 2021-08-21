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Происшествия21 августа 2021 22:35

Подросток в розыске покусился на постельное белье

У 19-летнего парня не было денег и платить он, по собственному заявлению, не собирался
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде 19-летний парень зашел в отдел текстиля в супермаркете на улице Горького, спрятал упаковку постельного белья и направился к выходу. Там его остановили работники торговой точки и вызвали подмогу.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подростка: оказалось, что он находится в розыске по подозрению в совершении кражи, и неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вологжанин пояснил, что денег у него нет, и платить за товар он не собирался. Воришку передали полиции.