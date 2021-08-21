212 дополнительных светильников появится на улицах Вологды

В Вологде на градсовете решили осветить 11 дополнительных участков улиц. Там будут установлены новые сети наружного освещения. В общей сложности 212 светильников появятся в областной столице до конца ноября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На данный момент уже стартовал аукцион на контракт. Осветить планируют те участки города, на которые больше всего жаловались вологжане. Светильники появятся и на тех улицах, которые в прошлом году были отремонтированы по проекту «Безопасные качественные дороги»: это улицы Железнодорожная, Прокатова и Разина. На средства областного бюджета светом обеспечат ранее неосвещенные участки города. Подрядчика определят к середине сентября, работы должны быть закончены до начала зимы. Об этом рассказал мэр Вологды.

Областной бюджет оплатит размещение сетей наружного освещения на следующих участках:

- ул. Ильюшина (от ул. Окружное шоссе);

- по проезду от ул. Открытая (от ул. Саммера до ул. Доронинской);

- на Советском проспекте от д. 131 до Текстильного комбината;

- на ул. Залинейной (участке от ж/д переезда до ул. Клубова);

- на ул. Прокатова (вторая сторона);

- на ул. Северной от ул. Дальней;

- на ул. Авксентьевского (от ул. Октябрьской до дома № 6);

- на ул. Железнодорожной (от переулка Алых роз до улицы Радужной и на перекрестке с ул. Козленской);

- на ул. Рыбной;

- на ул. Доронинской;

- на ул. Разина (от перекрестка с улицей Горького до д.17 и перекресток с улицей Городской Вал).

Кроме того, в рамках программы «Цифровизация городского хозяйства» вскоре появится освещение на ул. Пугачева от д. 73 до ул. Карла Маркса и Школьный пер. от ул. Планерной до детского сада №79, а также 14 пешеходных переходов. Новые фонари появятся на пр. Победы, 89, ул. Гагарина, 40, ул. Горького, 129а, ул. Конева, 15, ул. Ленинградская, 115, ул. Некрасова, 62, ул. Панкратова на остановочном комплексе «Ленинградское шоссе», ул. Панкратова, 78, ул. Пушкинская, 43, ул. Саммера, 28, ул. Северная, 8, ул. Челюскинцев, 17 и Челюскинцев, 49, а также перекрестке улиц Октябрьская - Авксентьевского.

В общей сложности на строительство сетей наружного освещения в Вологде направлено 25,3 млн рублей.