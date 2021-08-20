Вологжанка закатила скандал из-за качества алкоголя в магазине-баре

В Вологде Росгвардейцам пришлось ночью успокаивать взбудораженную девушку в магазине-баре на улице Северной. Это похоже на алкогольный магазин, который работает ночью, но спиртное там открывают сразу.

Вологжанка купила алкоголь, но у нее появились претензии к сотрудникам организации: качество товара ее не устроило. Девушку пытались успокоить, но она перешла на оскорбления, распустила руки и выбила мобильный из рук продавщицы - экран разбился. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

21-летнюю жительницу города доставили в отдел полиции.