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Общество20 августа 2021 23:46

Вологжанка закатила скандал из-за качества алкоголя в магазине-баре

Девушка в расстроенных чувствах даже нанесла несколько ударов сотруднице
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде Росгвардейцам пришлось ночью успокаивать взбудораженную девушку в магазине-баре на улице Северной. Это похоже на алкогольный магазин, который работает ночью, но спиртное там открывают сразу.

Вологжанка купила алкоголь, но у нее появились претензии к сотрудникам организации: качество товара ее не устроило. Девушку пытались успокоить, но она перешла на оскорбления, распустила руки и выбила мобильный из рук продавщицы - экран разбился. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

21-летнюю жительницу города доставили в отдел полиции.