В Вологде молодым медикам планируют компенсировать аренду жилья

Глава Вологды Юрий Сапожников и мэр города Сергей Воропанов обсудили сегодня возможность предоставить молодым медикам дополнительную меру поддержки – выплату за найм жилья. 17 августа вологжане выдвинули такое предложение на заседании круглого стола по развитию здравоохранения с губернатором Вологодской области и председателем Законодательного Собрания. Медики хотят право выбора: льготная ипотека или компенсация аренды.

Глава Вологды Юрий Сапожников заявил: «Действительно, не все молодые ребята готовы сразу брать ипотечный кредит, и на первое время их бы больше устроила компенсация за найм жилья. Возможность выбора позволит максимально учесть потребности всех специалистов и создать для них благоприятные условия».

Депутаты Вологодской городской Думы подготовят проект и вынесут его на ближайшую сессию. Мэр Вологды сообщил, что эту льготу можно расширить и без увеличения суммы: «Молодежь в здравоохранение нужно привлекать, особенно с учетом того, что в отрасль вкладываются колоссальные средства. По результатам активной работы Губернатора Олега Александровича Кувшинникова с федеральным центром, запланировано почти 3 млрд рублей на строительство и развитие медучреждений нашего города. И кадры, безусловно, будут нужны». Об этом сообщила пресс-служба Вологодской городской Думы.

Напомним, льготная ипотека введена с 2021 года и предполагает дотацию на часть первого взноса по ипотеке – не более 300 тысяч рублей для семей с детьми и не более 200 тысяч рублей для семей без детей, а также частичную субсидию ежемесячного платежа. В течение первых 2,5 лет – 25 и 35% для семей без детей и с детьми соответственно. Остальные 2,5 года – в размере 50%, но не более 9 тысяч рублей для всех получателей этой меры соцподдержки.

Всего объем поддержки рассчитан на 20-25 специалистов в год. Пока такой льготной ипотекой пользуются лишь 12 медиков.