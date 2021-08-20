Под Грязовцем мужчина 10 раз выстрелил по братьям из ружья, поджег дом и убежал

Житель деревни Восья Грязовецкого района в ноябре прошлого года выпивал с двумя своими братьями. Застолье со спиртным с размахом шло в частном доме, пока его не прервали семейные разногласия. Возникла ссора - мужчины переместились во двор.

Тогда один из братьев схватил ружье и выпустил свою злость. Он выстрелил не менее 7 раз в грудь и живот одному брату, потом еще трижды в грудь второго родственника. Всего прозвучало 10 выстрелов. Мужчины скончались на месте, а подозреваемый поджег дом и убежал с места преступления.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Вологодский областной суд.