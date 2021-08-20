В Вологде полицейские скрутили водителя после ДТП

В Вологде 19 августа около 4 часов дня произошло ДТП у дома №39 по улице Саммера. В аварию попали Шкода Октавия, Лада Ларгус и Газель. После столкновения выяснилось, что виновник - водитель Газели - был пьян, более того, начал он вести себя неадекватно и агрессивно.

Смотреть видеосюжет В Вологде водителя скрутили после ДТП

36-летнего мужчину сумели скрутить приехавшие на место ЧП сотрудники Спецроты ДПС. Вологжанин оказал им активное сопротивление: дорожным полицейским пришлось применить физическую силу и спецсредства. Нарушитель проходить медосвидетельствование отказался. Его увезли в отдел полиции, а машину на штрафстоянку.