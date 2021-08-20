Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 августа 2021 22:23

В Вологде полицейские скрутили водителя после ДТП

В минувший четверг вологжане наблюдали, как после ДТП водителя укрощали полицейские
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Вологде 19 августа около 4 часов дня произошло ДТП у дома №39 по улице Саммера. В аварию попали Шкода Октавия, Лада Ларгус и Газель. После столкновения выяснилось, что виновник - водитель Газели - был пьян, более того, начал он вести себя неадекватно и агрессивно.

Смотреть видеосюжет
В Вологде водителя скрутили после ДТП
В Вологде водителя скрутили после ДТП
Повязали... Водитель ГАЗели был пьян и агрессивен. В аварию попали 3 машины. Видео прислано для Онлайн Вологды

36-летнего мужчину сумели скрутить приехавшие на место ЧП сотрудники Спецроты ДПС. Вологжанин оказал им активное сопротивление: дорожным полицейским пришлось применить физическую силу и спецсредства. Нарушитель проходить медосвидетельствование отказался. Его увезли в отдел полиции, а машину на штрафстоянку.