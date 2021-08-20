Конкурс лодочников состоится в эти выходные в Усть-Кубинском районе

Каждый год район собирает мастеров-лодочников.

В Устье пройдет конкурс мастеров-лодочников. От традиционного Дня лодки останется только состязательная часть. 21 и 22 августа праздничных мероприятий и концертов не будет. Обычно День Усть-Кубинского района отмечается во вторые выходные июля. Однако из-за пандемии все подло не так. Празднование Дня района отменено, но конкурс профессионального мастерства по изготовлению лодок пройдет Открытие соревнований назначено на 21 августа в 15.00. 22 августа, в День флага, с 11 часов начнутся испытания судов в акватории Кубены.