В Харовске погиб цыган, разъезжавший на иномарке без прав

В Харовске в ДТП погиб молодой человек. По словам местных жителей это цыган. ЧП случилось 20 августа около 10:20.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, водитель автомашины Mitsubishi Lancer 1991 года рождения не справился с управлением, иномарка опрокинулась в кювет.

В результате водитель скончался на месте, врачи уже ничем ему не смогли помочь.

Как установили сотрудники ГИБДД, водитель 1991 г.р. был одним из тех, кто ездит без водительского удостоверения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.