Солдат из Сокола скончался от серьезных травм в госпитале Петербурга

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Сокольский солдат умер в госпитале. Мать Никиты Наталья сообщила об этом в социальной сети ВКонтакте. "Все, нет больше моего Никиты", - написала женщина 20 августа утром.

Фото на память. Май, 2021 года. Вологда.

18-летний сокольчанин служил в армии первый год. 25 мая он был призван военно-космические войска, направлен для прохождения службы в часть в городе Остров Псковской области.

Как ранее сообщала "Комсомолка", 13 августа призывника сбил на машине пьяный офицер в части. Об этом сообщала мама солдата. По ее словам, Никита вместе с тремя сослуживцами косил траву на территории части. Сокольчанин получил серьезные травмы головы. Его вертолетом вывезли в госпиталь в Санкт-Петербурге, где ввели в искусственную кому.

Май, 2021 года, Вологда.

В сознание он так и не пришел. 20 августа Никиты не стало.