Пьяный водитель избил женщину-полицейского

Скоро дебошир предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вытегорском районе будут судить водителя, напавшего на женщину-полицейского. В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины-водителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 319 и 318 ч.1 УК РФ (оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, в июне 2021 года в одном из сел Вытегорского района водителя остановила женщина-участковый: 38-летний мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Будучи при исполнении служебных обязанностей, она подошла к автомобилю. Однако, пытаясь скрыться с места происшествия, водитель нанес сотруднику полиции побои, причинив физическую боль, ушиб, гематомы и ссадину. Кроме того, мужчина в присутствии других граждан высказал нецензурные оскорбления в адрес полицейского.

Дело рассмотрит суд. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, согласно санкции ч.1 ст.318 УК РФ, деяние наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, мужчину ждет наказание за езду в пьяном виде.