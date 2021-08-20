В Шексне ребенок выпал из окна

Ребенок упал на землю со второго этажа Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Шексне из окна квартиры выпал ребенок. Об этом сообщает СКР, Череповецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна квартиры.

По данным следствия, днем 19 августа в поселке на улице Ленина из окна квартиры на втором этаже выпал годовалый мальчик. Он упал на землю, видимых телесных повреждений не обнаружено. Однако он госпитализирован для обследования в Череповецкую детскую больницу.

По предварительным ланным. Это многодетная семья. 34-летняя мать была дома, но вышла в другое помещение, оставив своих пятерых детей, в возрасте от 15 лет до года, на непродолжительное время в комнате с раскрытым окном. Младший сын залез на подоконник и выпал из окна.

Следователи устанавливают картину произошедшего.