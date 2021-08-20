Череповчанка обожгла руки на пожаре в квартире

Череповчанка обгорела на пожаре в квартире. ЧП случилось вечером 19 августа в Череповце. Как сообщает пресс-служба МЧС, в 22 часа 42 минуты поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на ул. Пионерская, 23-в. Квартира расположена на втором этаже пятиэтажного кирпичного многоквартирного дома. Собственник устанавливается. В спальной комнате сгорела мебель. Пострадала женщина 1979 года рождения, она получила ожоги рук 1 степени, от госпитализации отказалась. Пожарные вывели из подъезда одного человека. Причина возгорания устанавливается. В ликвидации задействовано 5 единиц техники, 16 человек личного состава.