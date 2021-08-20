Стали известны адреса пунктов подвоза воды в Вологде

В Вологде на 34 часа в 140 домах отключат водоснабжение. В домах в заречной части города давление воды будет снижено. Отключение водоснабжения в микрорайоне Лукьяново, Прилуки, районе Станкозавода производиться не будет. Всего Водоканал организует 29 точек подвоза воды. Как сообщала "Комсомолка", с 22:00 20 августа до 8:00 22 августа большинство домов останется без воды: планируется ремонт сетей.Специалисты «Вологдагорводоканала» произведут ремонт на магистральном водоводе диаметром 800 мм на ул. Клубова, а также на насосной станции, расположенной по адресу: улица Ильюшина, д. 30а. Также будет проведен вынос водовода на ул. Мохова, где идет строительство базы МЧС. Через стройплощадку проходит крупный водовод диаметром 600 мм, его необходимо вывести на другую территорию. Горожан просят сделать запас воды. Кроме того, в субботу будут организованы пункты подвоза воды. Они будут работать по следующим адресам:

1 ул. Авксентьевского, д. 3

с 14.00 до 17.00

2 ул. Ананьинская, д. 78

с 14.00 до 17.00

3 ул. Благовещенская, д. 65

с 10.00 до 13.00

4 ул. Ветошкина – ул. Яшина

с 14.00 до 17.00

5 ул. Воркутинская, д. 8

с 18.00 до 21.00

6 ул. Гагарина, д. 71

с 14.00 до 17.00

7 ул. Гончарная, д. 10

с 18.00 до 21.00

8 1мкр. ГПЗ-23, между д. 6 и д. 8

с 18.00 до 21.00

9 ул. Ильюшина, д. 4

с 10.00 до 13.00

10 ул. Казакова, д. 13

с 14.00 до 17.00

11 ул. Ленинградская, 101а

с 10.00 до 13.00

12 пер. Локомотивный, д. 2

с 10.00 до 13.00

13 ул. Маяковского, д. 26

с 18.00 до 21.00

14 ул. Маршала Конева, д. 8а

с 10.00 до 13.00

15 ул. Маршала Конева, д. 22

с 18.00 до 21.00

16 ул. Мира, д.82 (ТЦ «Оазис»)

с 10.00 до 13.00

17 ул. Мишкольцская, д. 3

с 14.00 до 17.00

18 ул. Новгородская, д. 5

с 10.00 до 13.00

19 Окружное шоссе, д. 26

с 18.00 до 21.00

20 ул. Пионерская, д. 24

с 10.00 до 13.00

21 ул. Пирогова – ул. Козленская

с 18.00 до 21.00

22 ул. Псковская, д. 11в

с 18.00 до 21.00

23 ул. Сергея Преминина, между д. 4 и д. 6

с 14.00 до 17.00

24 ул. Текстильщиков, д. 16

с 14.00 до 17.00

25 мкр. Тепличный, д. 2

с 10.00 до 13.00

26 ул. Щетинина, д. 21

с 10.00 до 13.00

27 ул. Ярославская, д. 8

с 14.00 до 17.00

28 ул. Ярославская, д. 17

с 18.00 до 21.00

29 ул. Ярославская, д. 34

с 10.00 до 13.00

Также возможно набрать воду из водоразборных колонок, не попадающих под отключение, по следующим адресам: