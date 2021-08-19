Череповчанка заплатит 10 тысяч за падение ее двухлетнего сына с 5 этажа

В Череповце осудили 31-летнюю мать двухлетнего ребенка, который выпал из окна 5 этажа и умудрился выжить. Следствие и суд установили, что 27 мая женщина, находясь в час дня в нетрезвом состоянии, открыла окно и заснула. Ее сын выполз из своей кроватки, взобрался на подоконник и выпал на улицу.

Мамашу разбудил прибывший на место происшествия муж со словами «Что ты натворила». Он объяснил, что ребенка уже увезли в больницу, пока она спала. Когда малыша перевели из реанимации, женщина стала находиться с ним в больнице. Потом лечение продолжилось дома. На данный момент мальчик полностью здоров. Мать сообщила, что сейчас он проходит медосмотр, чтобы поступить в детсад.

Мировой судья назначил женщине штраф в размере 10 тысяч рублей, плюс процессуальные издержки на 3750 рублей. Череповчанку признали виновной в совершении уголовного преступления по статье "Оставление в опасности". Приговор может быть обжалован.