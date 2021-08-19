Череповчане поражены гигантской волной на небе

Фото из инстаграма Натальи Серовой @serova111natali

В Череповце 18 августа вечером местные жители поразились красотой огромной тучи, которая напоминала гигантскую волну. Однако некоторых людей такие разверзнувшиеся небеса напугали: «Можно подумать, что конец света», «Завораживает и пугает одновременно», «Марс атакует», «Только бы не апокалипсис».

Фото из инстаграма Ксении Конкс @ksenia_konks

Сотрудники гидрометеобюро города пояснили, что в Череповец приплыли обычные кучево-дождевые облака — проходил холодный фронт. Оказалось, что фронт двигался медленнее волн-облаков, которые мчались со скоростью до 70 километров в час. Облачность сгонялась впереди фронта, поэтому получились наплывы.

Кроме того, роль сыграла и разница температур на разной высоте. "Кучево-дождевые облака очень мощные — до 15 километров высотой. При грозе еще ветер усилился до 17 метров в секунду. Из-за этого облака так разрывало, и они волной накатывали". По мнению руководительницы череповецкого гидрометеобюро Ирины Ивановской обычные кучево-дождевые облака смотрелись так мощно при грозе еще и из-за того, что небо потемнело практически в один момент, свет сменился на тьму очень резко.