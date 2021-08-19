Женщина украла печь из бани, но ее вычислили

В Харовске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, которая произошла в Семигородней. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области. У 39-летнего мужчины из бани кто-то похитил металлическую печь. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна местная жительница 1982 г.р. Женщина не стала "запираться". Она рассказала, что при помощи ломика сорвала навесной замок и проникла внутрь. Печь пона удачно продала по знакомству за 500 рублей, вырученные деньги сумела потратила.

Женщину ждет суд : возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, а также причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.