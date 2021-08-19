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Происшествия19 августа 2021 16:31

В Великом Устюге полуголый мужчина приставал к подростку

Преступление попало на камеру видеонаблюдения
Евдокия САХАРОВА
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Кадр видеозаписи

Кадр видеозаписи

В Великом Устюге страшный инцидент произошел на перекрестке улицы Сухонской и Советского проспекта. 18 августа днем пьяный полуголый мужчина начал приставать к 17-летней девушке. Жертва вырвалась и попыталась позвонить маме, но агрессор догнал ее, вырвал мобильник и бросил об землю. Потом неадекват начал таскать несовершеннолетнюю за волосы. Избавиться от нападавшего помогли случайные прохожие.

Родители девочки обратились в полицию. Следственный комитет по Вологодской области сообщил, что уголовное дело возбуждено, но по статье «Грабеж». Агрессивного вологжанина задержали - им оказался 35-летний местный житель. На данный момент решается вопрос об аресте.

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На девушку-подростка в Великом Устюге напал полуголый мужчина
На девушку-подростка в Великом Устюге напал полуголый мужчина
Он выбросил ее телефон, чтобы жертва не позвонила маме