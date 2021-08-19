Третьи сутки горит деревообрабатывающее предприятие в Красавино

В Великоустюгском районе третьи сутки горит дерево на территории одного из предприятий в Красавино. Как сообщает глава района, вчера возгорание удалось локализовать, но сегодня ночью открытое горение возобновилось из-за внутреннего тления отходов деревообработки.

Пожарные работают непрерывно, в ликвидации ЧП задействованы пожарные подразделения и личный состав пожарных частей Великого Устюга и Красавино. Однако обещанная руководителем предприятия дополнительная техника из Сокола не прибыла до сих пор.

Руководители Великоустюгского лесхоза и Водоканала выделили две автоцистерны объемом по 3 кубометра и одну на 10 кубометров. На данный момент тяжелая техника (бульдозеры и экскаваторы) также направляются в Красавино. Вопрос о бесперебойной подаче воды для тушения решается.