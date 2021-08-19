Бригада работников ЖКХ потеряла сознание в канализационном люке

Фото со страницы главы района

В Великоустюгском районе Вологодской области произошло ЧП. В городе Красавино на улице Текстильщиков двое работников ЖКХ спустились в канализационный люк. По пока невыясненным причинам они потеряли сознание. Им на помощь поспешил третий работник, но отключился вслед за ними.

Мужчин обнаружили в бессознательном состоянии. Их вытащили и госпитализировали в Великоустюгскую ЦРБ. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются. Об этом сообщил глава Великоустюгского муниципального района Александр Кузьмин.