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Происшествия19 августа 2021 15:51

Бригада работников ЖКХ потеряла сознание в канализационном люке

Мужчин обнаружили, вытащили и госпитализировали в Великоустюгскую ЦРБ
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы главы района

Фото со страницы главы района

В Великоустюгском районе Вологодской области произошло ЧП. В городе Красавино на улице Текстильщиков двое работников ЖКХ спустились в канализационный люк. По пока невыясненным причинам они потеряли сознание. Им на помощь поспешил третий работник, но отключился вслед за ними.

Мужчин обнаружили в бессознательном состоянии. Их вытащили и госпитализировали в Великоустюгскую ЦРБ. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются. Об этом сообщил глава Великоустюгского муниципального района Александр Кузьмин.