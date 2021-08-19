Череповецкий подросток решил заработать продажей наркотиков, но попался

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17-летний парень из Череповца решился начать преступную деятельность. Мальчик стал торговать наркотиками.

Для начала, юноша приобрел в интернете запрещённые курительные смеси. Часть он даже успел сбыть. Вторая партия хранилась у него дома и ожидала продажи. Однако на улице правоохранители заинтересовались подозрительным подростком. Его досмотрели и обнаружили свёрток с наркотиками. Всего нашли 4 его тайника.

Череповчанин находится под стражей, правоохранители устанавливаю причины, которые побудили несовершеннолетнего заняться наркоторговлей. На данный момент устанавливается источник сбыта наркотиков.