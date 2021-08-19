За праздник жизни водителя Hammer оштрафовали на тысячу рублей

ГИБДД не дремлет: водителя, катавшего друга на вейкборде во время ливня по центральной улице Вологды, оштрафовали на тысячу рублей

Вологду в ночь на 11 августа затопило. Прошел ливень, при котором выпала треть месячной нормы осадков. Один из водителей привязал к своему Hammer вейкборд и протащил по разлившейся луже на Ленинградской улице товарища. Прогулка по затопленной улице попала в интернет и попало в сводки федеральных новостей.

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Однако за нарушение ПДД водителя оштрафовали. Дмитрий был привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров вне салона транспортного средства. Сумма штрафа составила 1000 рублей.

Мужчина извинился и обязался ничего подобного не повторять. Звезда интернета записал извинение на ролик и выложил его в сеть.