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Общество19 августа 2021 15:44

За праздник жизни водителя Hammer оштрафовали на тысячу рублей

Он привязал к автомобилю вейкборд и прокатил товарища по луже
Иван Чухнин
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ГИБДД не дремлет: водителя, катавшего друга на вейкборде во время ливня по центральной улице Вологды, оштрафовали на тысячу рублей

Вологду в ночь на 11 августа затопило. Прошел ливень, при котором выпала треть месячной нормы осадков. Один из водителей привязал к своему Hammer вейкборд и протащил по разлившейся луже на Ленинградской улице товарища. Прогулка по затопленной улице попала в интернет и попало в сводки федеральных новостей.

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Вологжанин проплыл по улицам Вологды на доске
Вологжанин проплыл по улицам Вологды на доске
Видео из аккаунта "onlinevvologde"

Однако за нарушение ПДД водителя оштрафовали. Дмитрий был привлечен к административной ответственности за перевозку пассажиров вне салона транспортного средства. Сумма штрафа составила 1000 рублей.

Мужчина извинился и обязался ничего подобного не повторять. Звезда интернета записал извинение на ролик и выложил его в сеть.