Суд вернул парк Ветеранов администрации Вологды

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Суд обязал горе-арендатора освободить парк Ветеранов Труда, возвратить муниципальное имущество администрации города Вологды и оплатить долги по аренде. Об этом сообщает пресс-служба судов области. Как сообщала "Комсомолка", многие вологжане были недовольны уровнем культуры в ПКиО. А администрация обратилась в арбитражный суд с иском о расторжении договора аренды. Договор был заключен в 2016 году с ООО «Аркон» .Согласно ему парк был передан во временное пользование сроком на 25 лет для организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений.

В результате администрация не дождалась части арендных платежей - за период с 1 по 16 марта 2020 года и с октября 2020 года по март 2021 года. Всего арендаторы задолжали 985 006 рублей 33 копеек. При этом за период с апреля по июнь 2020 года арендатору было предоставлено освобождение от уплаты аренды.

В суде прозвучали и другие претензии к хозяйствующему ООО: нарушение арендатором условий договора о содержании имущества в полной исправности и образцовом состоянии и регулярном проведении текущего ремонта за свой счет.

Например, в марте 2021 года выяснилось, что из-за снега деформированы и о обрушены конструктивные элементы аттракциона «Автомобили сталкивающиеся».

Арбитражный суд Вологодской области решением от 14 апреля 2021 года расторгнул договор аренды. Суд взыскал с общества в доход бюджета города Вологды задолженность по арендным платежам и пеням в общей сумме 1 079 849 рублей 92 копейки.

Общество обжаловало решение, считая, что надлежащим образом выполнял условия договора по содержанию имущества парка: обслуживал территорию парка, проводил необходимые обследования аттракционов, ремонтировал их, приобрел и установил новые, разработал проект реконструкции парка, но не приступил к его реализации из-за неправомерных действий администрации.

Наличие задолженности по арендной плате объяснял отсутствием дохода.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 19 августа 2021 года оставил решение суда без изменения, отклонив доводы подателя жалобы.