Прыгун с череповецкого Октябрьского моста выжил и его наказали

В Череповце прыгуна с Октябрьского моста наказали. Прыжок 23 -летний гражданин совершил еще в июле, а 18 августа состоялась административная комиссия.

Как оказалось, компания отдыхала на городском пляже около лыжной базы. Молодой человек был пьян и поспорил с друзьями, что спрыгнет с Октябрьского моста.

Экстремал совершил прыжок, при этом не пострадал и сам выбрался на берег. Его "подвиг" заметили спасатели, которые вызвали полицию. Те составили протокол, было возбуждено дело об административном правонарушении. 18 августа материалы рассматривала комиссия.

На заметку полиции молодой человек попал впервые, поэтому штраф составил лишь тысячу рублей.

Как сообщает официальный сайт Череповца, за лето было зарегистрировано три случая прыжков с Октябрьского моста. Напомним, прыгать с мостов запрещено по ст. 1.11 Закона об административных правонарушениях Вологодской области. За нарушение предусматривается штраф — от одной до трех тысяч рублей.