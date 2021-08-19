Вологжанка пойдет под суд за оговор мужчины в изнасиловании

В Вологодской области женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). В июле 2021 года в Грязовце нетрезвая 36-летняя женщина обратилась в полицию, сообщив, что ее изнасиловал знакомый мужчина.

Полицией была проведена доследственная проверка. Очевидцы не подтвердили доводы заявительницы, и та уже на следующий день призналась в оговоре мужчины. Оказывается, она обиделась на него во время совместного распития спиртного.

Следствие принялось за дело, уголовное дело расследовалось по факту оговора. Как сообщает СУ СК РФ, сейчас уголовное дело направлено в суд , женщина ждет рассмотрения дела.

Если женщину признают виновной, то ее ждет суровое наказание. Согласно санкции ч.2 ст. 306 УК РФ, данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.