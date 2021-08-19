Молния попала в старинный двухэтажный дом в Вологодской области

Старинный дом сумели отстоять. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

По Вологодской области вечером 18 августа прошел грозовой фронт. 18 августа в 23 часа 38 минуты поступило сообщение о пожаре в деревне Квашниха Харовского района. В огромный старинный двухэтажный рубленный дом попала молния. как оказалось, дом используется для летнего проживания, собственник - мужчина 1931 года рождения.

Огнем повреждена внутренняя электропроводка, два электрощита с автоматами, кабель спутниковой антенны, деревянные перекрытия в чердачном помещении,закопчена внутренняя отделка первого этажа. Причиной ЧП стал грозовой разряд. В ликвидации задействованы 1 единица техники, 2 человека личного состава, из них 1 член ДПО, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.